Каннаваро прокомментировал потерю Серией А Кьеллини и Кулибали

Один из лучших защитников в истории итальянского футбола, знаменитый Фабио Каннаваро, поделился своим мнением об уходе из серии А Джорджо Кьеллини и Калиду Кулибали.

Первый поехал доигрывать карьеру в МЛС, а вот второй пошел на повышение, получив приглашение от лондонского «Челси». Каннаваро считает это тяжелыми потерями.

- Кулибали? Это самая тяжелая потеря. Он очень хорош, отличная техника, опыт. Он хочет выигрывать, я его понимаю. Заслуживает. Кьеллини хочет отдохнуть. Я уважаю его выбор. Равно как и выбор Инсинье, Бернардески и Кришито. По каким-то причинам итальянский футбол не давал им того, чего они хотели. Отсюда и уходы, - цитирует Каннаваро ITASportPress.