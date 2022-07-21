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Чемпионат Италии. Серия А

Каннаваро прокомментировал потерю Серией А Кьеллини и Кулибали

21 Июля 2022 • 23:31 Комментировать

Один из лучших защитников в истории итальянского футбола, знаменитый Фабио Каннаваро, поделился своим мнением об уходе из серии А Джорджо Кьеллини и Калиду Кулибали.

Первый поехал доигрывать карьеру в МЛС, а вот второй пошел на повышение, получив приглашение от лондонского «Челси». Каннаваро считает это тяжелыми потерями.

- Кулибали? Это самая тяжелая потеря. Он очень хорош, отличная техника, опыт. Он хочет выигрывать, я его понимаю. Заслуживает. Кьеллини хочет отдохнуть. Я уважаю его выбор. Равно как и выбор Инсинье, Бернардески и Кришито. По каким-то причинам итальянский футбол не давал им того, чего они хотели. Отсюда и уходы, - цитирует Каннаваро ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
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