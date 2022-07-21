Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум попросил боссов команды отпустить его в «Рому».

По сведениям L'Equipe, футболист хочет перейти в «Рому», причиной этому является желание полузащитника играть под руководством Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что римляне готовы арендовать 31-летнего игрока с последующей возможностью выкупа. Проблема перехода заключается в том, что итальянский клуб не готов в полной мере платить заработную плату Вейналдуму, они могут позволить себе лишь половину от его зарплаты.

Портал transfermarkt оценивает стоимость нидерландского футболиста в 18 миллионов евро.