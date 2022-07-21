«Барселона» планирует вмешаться в борьбу за Шкриньяра

«Барселона» продолжает искать центрального защитника. Очередным кандидатом на эту позицию стал футболист миланского «Интера» Милан Шкриньяр.

Трансферная сага с участием защитника «Севильи» Жюля Кунде еще не закончилась, но последние новости указывают на то, что игрок не перейдет в «Барселону».

Каталонский клуб составил список футболистов, которые могут заменить Кунде, и Шкриньяр является одним из таких игроков, сообщает SPORT. Тем не менее, интерес к защитнику сборной Словакии также проявляет «ПСЖ».

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 35 матчей, в которых забил 3 гола.