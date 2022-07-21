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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» рассматривает Ибаньеса в качестве замены трансфера Кунде

21 Июля 2022 • 20:30 Комментировать

Защитник «Ромы» Роджер Ибаньес может начать следующий сезон в «Барселоне». Футболист рассматривается главным тренером каталонского клуба Хави, как альтернатива Жюлю Кунде.

Переговоры по Кунде продолжаются уже несколько недель, но защитник «Севильи», по всей вероятности, более склонен к переходу в «Челси».

В связи с этим «Барселона» рассматривается «план Б», и Ибаньес является одним из кандидатов на замену футболиста «Севильи», сообщает источник в Испании.

Контракт Ибаньеса с «Ромой» истекает только через три года, и римский клуб может затребовать за защитника немалые деньги.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 34 игры, в которых забил 3 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Барселона Роджер Ибаньес Трансферы футбола - лето 2022
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