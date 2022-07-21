​Капелло: «С Дибалой «Рома» выходит на уровень «Ювентуса»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло оценил влияние трансфера Пауло Дибалы на уровень «Ромы».

«Рома» стала очень серьёзным конкурентом в Серии А, и всё это благодаря сделке с Дибалой. Он может серьёзно повысить качество «Ромы». С точки зрения качества и креативности «Рому», без сомнения, теперь можно сравнить с новым «Ювентусом», - высказался Капелло для La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Пауло Дибала перебрался в «Рому» на правах свободного агента. Аргентинский нападающий ранее выступал за «Ювентус» на протяжении семи сезонов.

Новый чемпионат Италии стартует в средине августа.