​Представитель Марсело подтвердил возможность перехода игрока в «Лацио»

С начала июля Марсело не имеет клубной прописки. В последние дни 34-летнего бразильца слухи активно связывают с «Лацио». Комментарий на этот счёт дал посредник Стефано Квадри, представляющий защитника.

«Марсело предложил свои услуги «Лацио», и он отправился бы в Рим с большим энтузиазмом. Мы ждём, когда клуб позвонит нам и начнёт переговоры. У Марсело есть ещё два предложения. Но речь идёт о лигах, которые по уровню уступают Серии А. Вопрос должен быть закрыт до конца июля», - сказал Квадри Radio Sportiva.

Напомним, что Марсело выступал за «Реал» на протяжении 15 с половиной сезонов.