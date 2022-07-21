Новоиспечённый главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье всерьёз не рассчитывает на Джорджиньо Вейналдума, поэтому полузащитник наверняка сменит клуб в летнее трансферное окно. Претендентом номер один на голландского футболиста является «Рома». По данным Il Messaggero, Вейналдум уже общался со спортивным директором римского клуба Тьягу Пинту и дал согласие на переход.

В настоящий момент «Рома» ведёт переговоры с «ПСЖ». Итальянский клуб просит французов взять на себя половину заработной платы Вейналдума. Только при таком раскладе «волки» смогут себе позволить 31-летнего полузащитника.