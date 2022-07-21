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Чемпионат Италии. Серия А

​Вейналдум сказал «да» «Роме», но есть проблема слухи

21 Июля 2022 • 16:53 Комментировать

Новоиспечённый главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье всерьёз не рассчитывает на Джорджиньо Вейналдума, поэтому полузащитник наверняка сменит клуб в летнее трансферное окно. Претендентом номер один на голландского футболиста является «Рома». По данным Il Messaggero, Вейналдум уже общался со спортивным директором римского клуба Тьягу Пинту и дал согласие на переход.

В настоящий момент «Рома» ведёт переговоры с «ПСЖ». Итальянский клуб просит французов взять на себя половину заработной платы Вейналдума. Только при таком раскладе «волки» смогут себе позволить 31-летнего полузащитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Джорджиньо Вейналдум Трансферы футбола - лето 2022
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