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Чемпионат Италии. Серия А

​Ремзи, Артур и Рабио не вошли в состав «Ювентуса» на предсезонный тур

21 Июля 2022 • 16:13 Комментировать

«Ювентус» объявил состав команды на предсезонный тур в США. В конце пресс-релиза «старая синьора» назвала игроков, которые в летнем туре участвовать не будут. В этом списке находятся Федерико Кьеза, Маттиа де Шильо, Кайо Жорже, Артур Мело, Марко Пьяца, Адриен Рабио и Аарон Ремзи.  Некоторые игроки из этого списка травмированы, но если говорить, например, о Рабио, Артуре и Ремзи, то они могут сменить клуб в летнее трансферное окно.

В США «Ювентус» проведёт три товарищеских матча: против «Депортиво» из Гвадалахары, «Барселоны» и «Реала».  

Добавим, что новый сезон в итальянской Серии А стартует в средине августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аарон Ремзи Адриен Рабио Артур Мело
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