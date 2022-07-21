​Ремзи, Артур и Рабио не вошли в состав «Ювентуса» на предсезонный тур

«Ювентус» объявил состав команды на предсезонный тур в США. В конце пресс-релиза «старая синьора» назвала игроков, которые в летнем туре участвовать не будут. В этом списке находятся Федерико Кьеза, Маттиа де Шильо, Кайо Жорже, Артур Мело, Марко Пьяца, Адриен Рабио и Аарон Ремзи. Некоторые игроки из этого списка травмированы, но если говорить, например, о Рабио, Артуре и Ремзи, то они могут сменить клуб в летнее трансферное окно.

В США «Ювентус» проведёт три товарищеских матча: против «Депортиво» из Гвадалахары, «Барселоны» и «Реала».

Добавим, что новый сезон в итальянской Серии А стартует в средине августа.