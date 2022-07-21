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Чемпионат Италии. Серия А

Марсело не вёл переговоров с «Лацио»

21 Июля 2022 • 15:01 Комментировать

Экс-защитник мадридского «Реала» Марсело не вёл никаких переговоров с римским «Лацио». Об этом в социальных сетях сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Отмечается, что руководство «небесно-голубых» не заинтересовано в приглашении бразильского ветерана, да и сам защитник хотел бы выступать за команду, которая в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.

Напомним, что Марсело покинул «Реал» этим летом на правах свободного агента. В своём последнем сезоне бразильский фуллбек завоевал со «сливочными» пятый в карьере титул Лиги чемпионов.

Ранее Марсело был связан с переходом в «Марсель», но эти слухи тоже не соответствовали действительности.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Марсело Трансферы футбола - лето 2022
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