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Чемпионат Италии. Серия А

​Кавазашвили считает, что Кокорину нужен паспорт гражданина Италии

21 Июля 2022 • 14:44 Комментировать

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об Александре Кокорине, чей трансфер в «Фиорентину» можно смело называть провальным.

«Мне кажется, Кокорин хочет получить итальянское гражданство и остаться жить в Европе», - поделился своим мнением Кавазашвили, которого цитирует sport24.

Кавазашвили сказал, что получить паспорт страны из ЕС сложно, но при этом отметил, что Кокорину удалось после тюрьмы оказаться в «Фиорентине» и получить контракт с высокой зарплатой.

«Мафия поможет», - высказался Кавазашвили.

По мнению экс-игрока «Спартака», Кокорина давно не интересует футбол. Кавазашвили считает, что на первом месте у нападающего находится заработок.

Напомним, что Александр Кокорин оказался в итальянском клубе в начале 2021 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Анзор Кавазашвили
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