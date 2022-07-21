«Лацио» рассчитывает подписать экс-футболиста «Реала» Марсело. По данным La Gazzetta dello Sport, римский клуб уже вступил в переговоры с окружением 34-летнего бразильского футболиста.

Отмечается, что Марсело был бы счастлив поиграть за «Лацио». Защитник просит у римского клуба контракт за три сезона с окладом в районе 2,5 миллиона евро в год.

«Лацио» серьёзно относится к переговорам, но в клубе есть беспокойство по поводу физического состояния Марсело. В прошлом сезоне бразильский футболист нередко оказывался в лазарете «Реала».

Марсело выступал за «Реал» с 2007 по 2022 год.