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Чемпионат Италии. Серия А

​«Лацио» вступил в переговоры по трансферу Марсело слухи

21 Июля 2022 • 14:13 Комментировать

«Лацио» рассчитывает подписать экс-футболиста «Реала» Марсело. По данным La Gazzetta dello Sport, римский клуб уже вступил в переговоры с окружением 34-летнего бразильского футболиста.

Отмечается, что Марсело был бы счастлив поиграть за «Лацио». Защитник просит у римского клуба контракт за три сезона с окладом в районе 2,5 миллиона евро в год.

«Лацио» серьёзно относится к переговорам, но в клубе есть беспокойство по поводу физического состояния Марсело. В прошлом сезоне бразильский футболист нередко оказывался в лазарете «Реала».

Марсело выступал за «Реал» с 2007 по 2022 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Марсело Трансферы футбола - лето 2022
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