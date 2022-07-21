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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» показал новую гостевую форму фото

21 Июля 2022 • 11:59 Комментировать

Туринский «Ювентус» провел презентацию новой гостевой экипировки команды на следующий сезон. Выездная форма «старой синьоры» на сезон-2022/2023 выполнена в темных цветах с белыми полосками на плечах и рукавах.

Техническим партнером итальянского гранда является немецкая компания Adidas. Участие в презентации формы принял новобранец команды Анхель ди Мария. Аргентинец присоединился к «Ювентусу» на правах свободного агента.

Напомним, что сейчас туринский «Ювентус» находится в США, где проводит предсезонное турне. Ближайший матч подопечные Массимилиано Аллегри сыграют против «Гвадалахары» 23 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус
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