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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» заморозил сделку по трансферу Скамакки

21 Июля 2022 • 11:43 Комментировать

Французский «ПСЖ» заморозил сделку по трансферу нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки. Как сообщает журналист Адриен Гренье, парижский клуб вряд ли купит итальянца в это трансферное окно.

Более вероятным вариантом для Скамакки является лондонский «Вест Хэм», однако «молотобойцы» переключили внимание на Армандо Брою из «Челси». Если клубу не удастся заполучить албанца, то Скамакка вновь вернётся на радар руководства.

Напомним, что «Сассуоло» требует за Джанлуку Скамакку 50 миллионов евро. Молодой нападающий в прошлом сезоне отметился 16 забитыми голами в итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сассуоло Джанлука Скамакка Трансферы футбола - лето 2022
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