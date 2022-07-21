«Наполи» нашёл нового форварда

Норвежский форвард Ола Сольбаккен, выступающий у себя на родине за «Будё-Глимт», близок к переезду в итальянский чемпионат.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 23-летнего футболиста намерен оформить «Наполи». Неаполитанский клуб договаривается о трансфере игрока на правах свободного агента в январе 2023 года.

Контракт Сольбаккена рассчитан до конца текущего года, и он не планирует продлевать сотрудничество с «Будё-Глимт».

Ола выступает за норвежскую команду с января 2020 года. Он провел 78 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 19 голевых передач.