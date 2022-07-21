Дибала объяснил, почему отказался от номера Тотти

Новичок «Ромы» Пауло Дибала объяснил, почему отказался от «десятки», под которой выступал за римлян легендарный нападающий Франческо Тотти.

«Я общался по этому поводу со спортивным директором. Он предлагал мне десятый номер, но я решил отказаться. Этот номер имеет огромное значение для Рима, учитывая вклад Франческо Тотти. Думаю, «десятка» должна принадлежать «Императору».

Франческо лично предлагал мне свой номер, но я считаю, что нужно его сначала заслужить. Возможно, когда-то я сыграю под «десяткой» за «Рому», - передает слова аргентинца пресс-служба клуба.

Напомним, что Дибала взял в римском клубе номер 21.