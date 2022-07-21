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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» нацелилась на форварда «Интера»

21 Июля 2022 • 08:41 Комментировать

Руководство «Аталанты» нашло усиление в миланском «Интере». По данным журналиста Николо Скиры, в поле зрения бергамасков находится нападающий «нерадзурри» Андреа Пинамонти.

Согласно данным инсайдера, «Аталанта» заявила о готовности оформить аренду 23-летнего игрока с обязательством выкупа. В свою очередь миланская сторона рассчитывает выручить с продажи Пинамонти порядка 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Андреа играл за «Эмполи» на правах аренды. Нападающий поучаствовал в 37 поединках, забил 13 мячей и сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта Андреа Пинамонти Трансферы футбола - лето 2022
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