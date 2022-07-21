Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Названа сумма трансфера Мораты в «Ювентус»

21 Июля 2022 • 07:55 Комментировать

Испанский центральный нападающий Альваро Мората может в скором времени вернуться в туринский «Ювентус». Об этом сообщается на страницах La Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям источника, сумма сделки составит порядка 20 миллионов евро. Стоит напомнить, что ранее форвард защищал цвета итальянского коллектива на правах аренды.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 35 поединках чемпионата Италии, записав на свой счет девять забитых мячей (один – с пенальти) и семь голевых передач. После завершения сезона Альваро вернулся в стан мадридского «Атлетико».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Альваро Мората Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
09:13 · Италия. Серия А
Дибала объяснил, почему отказался от номера Тотти
08:41 · Италия. Серия А
«Аталанта» нацелилась на форварда «Интера»
08:11 · Италия. Серия А
«Атлетико» близок к трансферу новичка из Серии А
07:55 · Италия. Серия А
Названа сумма трансфера Мораты в «Ювентус»
07:19 · Италия. Серия А
Бремер объяснил, почему выбрал «Ювентус»
02:27 · Италия. Серия А
Аллегри определился с наиболее подходящей кандидатурой для усиления атаки «Ювентуса»
02:19 · Италия. Серия А
Отступные за Дибалу непривычно скромны
02:14 · Италия. Серия А
Нападающий «Интера» предложен «Реалу»
01:39 · Италия. Серия А
Пьянич – Дибале: «Тебе понравится в «Роме»
01:26 · Италия. Серия А
Жулио Сезар: «Нельзя сравнивать нынешних вратарей «Интера» со мной и Тольдо»
01:15 · Италия. Серия А
«Лацио» обдумывает приглашение пятикратного победителя Лиги чемпионов
01:05 · Италия. Серия А
Новичок «Ювентуса» забрал себе номер Кьеллини
01:00 · Италия. Серия А
Экс-президент «Ювентуса» считает, что ди Мария может принести победу в Лиге чемпионов
00:48 · Италия. Серия А
Бывший президент «Ювентуса» поделился прогнозом на чемпионат
00:34 · Италия. Серия А
Рабио рассказал о причинах своего отсутствия на предсезонном сборе «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем