Названа сумма трансфера Мораты в «Ювентус»

Испанский центральный нападающий Альваро Мората может в скором времени вернуться в туринский «Ювентус». Об этом сообщается на страницах La Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям источника, сумма сделки составит порядка 20 миллионов евро. Стоит напомнить, что ранее форвард защищал цвета итальянского коллектива на правах аренды.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 35 поединках чемпионата Италии, записав на свой счет девять забитых мячей (один – с пенальти) и семь голевых передач. После завершения сезона Альваро вернулся в стан мадридского «Атлетико».