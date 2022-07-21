Бремер объяснил, почему выбрал «Ювентус»

Бразильский защитник Глейсон Бремер, пополнивший ряды туринского «Ювентуса», высказался о своем трансфере.

«Я присоединился к великому клубу. Очень рад этому трансферу. Когда я увидел, что в Турин переехали Анхель ди Мария и Поль Погба, у меня не оставалось сомнений в выборе нового места работы. Эта команда создана для побед и трофеев. Моя мечта – выиграть скудетто и Лигу чемпионов», - передает слова игрока La Gazzetta dello Sport.

Трансфер 25-летнего защитника обошелся «Ювентусу» в 41 миллион евро. Бремер заключил с туринским грандом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года.