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Чемпионат Италии. Серия А

Бремер объяснил, почему выбрал «Ювентус»

21 Июля 2022 • 07:19 Комментировать

Бразильский защитник Глейсон Бремер, пополнивший ряды туринского «Ювентуса», высказался о своем трансфере.

«Я присоединился к великому клубу. Очень рад этому трансферу. Когда я увидел, что в Турин переехали Анхель ди Мария и Поль Погба, у меня не оставалось сомнений в выборе нового места работы. Эта команда создана для побед и трофеев. Моя мечта – выиграть скудетто и Лигу чемпионов», - передает слова игрока La Gazzetta dello Sport.

Трансфер 25-летнего защитника обошелся «Ювентусу» в 41 миллион евро. Бремер заключил с туринским грандом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Глейсон Бремер
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