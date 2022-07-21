Бывший президент «Ювентуса» беспощадно раскритиковал недавних тренеров клуба

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Кобольи Джильи, руководивший клубом после периода «кальчополи», поделился своим мнением о тренерах клуба, работавших с ним в последние десять лет, помимо Массимилиано Аллегри, это также такие специалисты, как Маурицио Сарри и Андреа Пирло.

- Про Аллегри ничего не хочу говорить, мы сейчас работаем с ним. Сарри был словно камень в воду, а с Пирло у нас был смелый эксперимент, который не удался, хотя результаты были не такими уж плохими.

Я уважаю Аллегри, хотя некоторые его решения спорны. Но мы, по крайней мере, больше не тратим по 7 миллионов евро на зарплату таким игрокам, как Артур, - цитирует экс-президента клуба ITASportPress.