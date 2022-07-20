Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Альберто хочет покинуть «Лацио», руководство установило ценник на игрока

20 Июля 2022 • 21:52 Комментировать

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто просит боссов итальянской команды отпустить его.

По сведениям журналиста Альфредо Педуллы, руководство клуба не против продажи 29-летнего футболиста. «Лацио» готов расстаться с Альберто за 25 миллионов евро, при этом 30 процентов от трансфера пойдет «Ливерпулю», потому что этот пункт был прописан между сторонами при оформлении сделки по игроку в 2016 году. Согласно данным портала transfermarkt стоимость Альберто составляет 28 млн евро.

Ранее сообщалось, что полузащитником интересуются такие клубы, как «Ювентус», «Наполи», «Севилья» и «Валенсия».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Валенсия Ливерпуль Ювентус Севилья Наполи Луис Альберто Трансферы футбола - лето 2022 Альфредо Педдула
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
22:11 · Италия. Серия А
Инсайдер раскрыл детали контракта Дибалы с «Ромой»: в договоре прописана низкая сумма отступных
21:59 · Италия. Серия А
«Интер» может усилить оборону игроком «Фиорентины» всего за 15 млн евро
21:52 · Италия. Серия А
Альберто хочет покинуть «Лацио», руководство установило ценник на игрока
21:39 · Германия. Бундеслига
Трансфер де Лихта во второй раз попал в топ-10 самых дорогих переходов центральных защитников в истории
21:28 · Италия. Серия А
Мальдини – о подписании де Кетеларе: «Мы уверены»
21:06 · Италия. Серия А
Саншеш окончательно решил перейти в «ПСЖ» 2
21:03 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нашла покупателей на Оскара Мингесу
20:57 · Италия. Серия А
Аллегри: «Дибала нашёл себе подходящую команду»
19:24 · Италия. Серия А
Рабьо остался дома - Аллегри не взял его в турне по США
19:17 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Ромы» Мангоне: «Дибала великолепный игрок, который может решать матчи в одиночку» эксклюзив
19:00 · Италия. Серия А
Бакайоко: «На меня навели пистолет...» 1
18:32 · Италия. Серия А
Раноккия подписал новый контракт с «Ювентусом»
18:16 · Италия. Серия А
​Маккенни: «Трудно игнорировать трансферные слухи»
17:28 · Италия. Серия А
​Щесны: «Чувствую боль после каждого сэйва»
16:17 · Италия. Серия А
​Ультрас «Интера» обратились к руководству из-за ситуации со Шкриньяром
Все новости
Рекомендуем