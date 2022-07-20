Альберто хочет покинуть «Лацио», руководство установило ценник на игрока

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто просит боссов итальянской команды отпустить его.

По сведениям журналиста Альфредо Педуллы, руководство клуба не против продажи 29-летнего футболиста. «Лацио» готов расстаться с Альберто за 25 миллионов евро, при этом 30 процентов от трансфера пойдет «Ливерпулю», потому что этот пункт был прописан между сторонами при оформлении сделки по игроку в 2016 году. Согласно данным портала transfermarkt стоимость Альберто составляет 28 млн евро.

Ранее сообщалось, что полузащитником интересуются такие клубы, как «Ювентус», «Наполи», «Севилья» и «Валенсия».