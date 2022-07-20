Бывший защитник «Ромы» Амедео Мангоне поделился впечатлениями от перехода нападающего Пауло Дибала в стан «волков».

- Как вам новость о переходе Дибалы?

- Это невероятная новость! Уже казалось, что Пауло будет играть в «Интере», но он в форме «Ромы». Это большая победа всего спортивного департамента, и большой успех для клуба. Руководство обещало Моуринью подарок за победу в Лиге Конференций и оно его сделало. На самом деле, не припомню, когда в «Рому» последний раз переходил футболист такого уровня!

- Дибала сможет вывести клуб на новый уровень?

- Хотелось бы в это верить. Дибала великолепный игрок, который может решать матчи в одиночку. В прошлом сезоне «Роме» порой не хватало таких футболистов. Теперь амбиции еще серьезнее. Не уверен, что команда будет бороться за скудетто, хотя почему бы и нет, но в Лигу чемпионов она попасть должна. Вокруг Дибалы будет строиться игра, уверен, Моуринью знает, как его использовать.

- Означает ли это, что Дзаньоло покинет команду?

- Думаю да, Николо уйдет. Было бы интересно увидеть, как они будут играть вместе с Дибалой, но, кажется, он не останется. Он сильно помог команде, как и Мхитарян, но не стоит сильно расстраиваться их уходу, сказал Манголе сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».