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Чемпионат Италии. Серия А

Раноккия подписал новый контракт с «Ювентусом»

20 Июля 2022 • 18:32 Комментировать

Полузащитник «Ювентуса» Филиппо Раноккия продлил контракт с туринским клубом.

21-летний футболист подписал новое трудовое соглашение с «Ювентусом» до конца июня 2026 года, сообщает официальный сайт клуба.

Предыдущий сезон полузащитник провел на правах аренды за «Виченцу», которая выступает в итальянской Серии B. Он принял участие в 32 встречах во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом и записал в свой актив три результативные передачи. Согласно данным портала transfermarkt стоимость Филиппо Раннокия составляет 1,8 миллиона евро.

В минувшем сезоне «Ювентус» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Виченца Филиппо Раноккия
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