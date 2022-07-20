Раноккия подписал новый контракт с «Ювентусом»

Полузащитник «Ювентуса» Филиппо Раноккия продлил контракт с туринским клубом.

21-летний футболист подписал новое трудовое соглашение с «Ювентусом» до конца июня 2026 года, сообщает официальный сайт клуба.

Предыдущий сезон полузащитник провел на правах аренды за «Виченцу», которая выступает в итальянской Серии B. Он принял участие в 32 встречах во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом и записал в свой актив три результативные передачи. Согласно данным портала transfermarkt стоимость Филиппо Раннокия составляет 1,8 миллиона евро.

В минувшем сезоне «Ювентус» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.