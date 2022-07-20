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​Маккенни: «Трудно игнорировать трансферные слухи»

20 Июля 2022 • 18:16 Комментировать

Уэстона Маккенни относят к футболистам, которые могут покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно. 23-летний полузащитник дал комментарий на этот счёт.

«Слова Массимилиано Аллегри были очень важны для меня. Спортсмену очень важно находиться там, где он чувствует себя нужным. Я слышал всякое о своём возможном трансфере. Трудно игнорировать некоторые слухи. Мы с агентом находимся в тесном контакте, поэтому я буду первым, кто узнает, что правда, а что нет», - сказал Маккенни Calcio Mercato.

За «Ювентус» Уэстон Маккенни провёл 75 матчей. На счету американца 10 голов и 3 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Уэстон Маккенни
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