​Маккенни: «Трудно игнорировать трансферные слухи»

Уэстона Маккенни относят к футболистам, которые могут покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно. 23-летний полузащитник дал комментарий на этот счёт.

«Слова Массимилиано Аллегри были очень важны для меня. Спортсмену очень важно находиться там, где он чувствует себя нужным. Я слышал всякое о своём возможном трансфере. Трудно игнорировать некоторые слухи. Мы с агентом находимся в тесном контакте, поэтому я буду первым, кто узнает, что правда, а что нет», - сказал Маккенни Calcio Mercato.

За «Ювентус» Уэстон Маккенни провёл 75 матчей. На счету американца 10 голов и 3 голевых паса.