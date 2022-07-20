​Щесны: «Чувствую боль после каждого сэйва»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны рассказал, что до сих пор испытывает трудности из-за переломов рук в подростковом возрасте.

«Переломы рук в спортзале в подростковом возрасте сказываются и сегодня. Я чувствую боль после каждого сэйва. Я не говорю об этом много, потому что уже привык. Ели изъять металлические пластины, это может помочь, но тогда бы я восстанавливался несколько месяцев.

Я нашёл решение в перчатках, это немного помогает. Но до 2018 года были ситуации, когда из-за сильной боли я не мог снять перчатки после тренировки или даже открыть бутылку воды», - рассказал Щесны в интервью Kanal Sportowy.