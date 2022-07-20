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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Лилля»: «Саншеш покинет команду»

20 Июля 2022 • 16:04 Комментировать

Президент французского «Лилля» Оливер Летанг подтвердил, что полузащитник Ренату Саншеш покинет команду в летнее трансферное окно. Напомним, что футболист в данный момент интересен «Милану» и «ПСЖ».

«Саншеш покинет команду этим летом. Его новым клубом станет «ПСЖ» или «Милан». Это будет большая возможность в карьере Ренату. У нас до сих пор нет соглашения ни с одним из клубов, но и без этого мы придерживаемся строгой конфиденциальности», – цитирует президента «Лилля» Le 11.

Саншеш в позапрошлом сезоне выиграл чемпионат Франции в составе «Лилля». В «ПСЖ» португалец может воссоединиться с бывшим тренером Кристофом Галтье.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лилль ПСЖ Ренату Саншеш Трансферы футбола - лето 2022
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