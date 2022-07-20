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Чемпионат Италии. Серия А

​«Атлетико» повесил ценник на Морату слухи

20 Июля 2022 • 14:38 Комментировать

Альваро Мората снова стал героем трансферных новостей, хотя казалось, что он точно окажется в «Атлетико» на будущий сезон. Недавно форвард давал интервью, в котором говорил о намерении помочь «матрасникам» добиться поставленных задач. Впрочем, не всё так однозначно. Вернуть Морату рассчитывает «Ювентус». Туринцы не стали выкупать нападающего за 35 миллионов евро после аренды, посчитав сумму слишком высокой. Теперь же «старая синьора» хочет то ли купить Морату по более низкой цене, то ли арендовать с правом выкупа – информация разнится.

Если верить данным La Gazzetta dello Sport, «Атлетико» готов продать Альваро Морату за 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Альваро Мората Трансферы футбола - лето 2022
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