Альваро Мората снова стал героем трансферных новостей, хотя казалось, что он точно окажется в «Атлетико» на будущий сезон. Недавно форвард давал интервью, в котором говорил о намерении помочь «матрасникам» добиться поставленных задач. Впрочем, не всё так однозначно. Вернуть Морату рассчитывает «Ювентус». Туринцы не стали выкупать нападающего за 35 миллионов евро после аренды, посчитав сумму слишком высокой. Теперь же «старая синьора» хочет то ли купить Морату по более низкой цене, то ли арендовать с правом выкупа – информация разнится.

Если верить данным La Gazzetta dello Sport, «Атлетико» готов продать Альваро Морату за 20 миллионов евро.