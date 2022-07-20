Матичу пришлось менять игровой номер из-за Дибалы

«Рома» официально объявила о трансфере нападающего Пауло Дибалы. Аргентинский нападающий достался римлянам как свободный агент, ведь по завершению прошлого сезона его контракт с «Ювентусом» истёк.

За «Рому» Пауло Дибала будет играть под номером 21. Любопытно, что ранее этот игровой номер выбрал другой летний новичок «волков» Неманья Матич. Серб уступил Дибале номер, а сам взял себе номер 8, о чём сообщает пресс-служба римского клуба.

Под номером 21 Пауло Дибала играет в национальной сборной Аргентины. Также этот игровой номер аргентинец носил в первых своих сезонах в «Ювентусе».