Дибала — о переходе в «Рому»: Работать с Моуринью — это большая честь для меня

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал свой переход в стан «волков».

Дибала сказал официальному сайту клуба, что решительность «Ромы» в переговорах сыграли значительную роль в переходе, клуб продолжает закладывать фундамент на будущее. Футболист заявил, что для него будет честью работать с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Нападающий отметил, что когда играл против «желто-красных», то всегда восхищался атмосферой на стадионе, которую создают болельщики команды.

Сегодня, 20 июля, экс-игрок «Ювентуса» Пауло Дибала официально стал игроком «Ромы». Контракт футболиста рассчитан на три года.