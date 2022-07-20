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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала — о переходе в «Рому»: Работать с Моуринью — это большая честь для меня

20 Июля 2022 • 14:25 Комментировать

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал свой переход в стан «волков».

Дибала сказал официальному сайту клуба, что решительность «Ромы» в переговорах сыграли значительную роль в переходе, клуб продолжает закладывать фундамент на будущее. Футболист заявил, что для него будет честью работать с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Нападающий отметил, что когда играл против «желто-красных», то всегда восхищался атмосферой на стадионе, которую создают болельщики команды.

Сегодня, 20 июля, экс-игрок «Ювентуса» Пауло Дибала официально стал игроком «Ромы». Контракт футболиста рассчитан на три года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Жозе Моуринью Пауло Дибала
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