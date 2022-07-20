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Мальдини вылетел в Бельгию, чтобы завершить трансфер де Кетеларе

20 Июля 2022 • 13:01 Комментировать

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини отправился в Бельгию, чтобы завершить сделку по трансферу полузащитника Шарля де Кетеларе из «Брюгге». Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.

Сам де Кетеларе уже согласовал с «Миланом» условия личного контракта. Ранее футболист отказался переходить в «Лидс», так как хочет присоединиться именно к «россонери». Убедить игрока смог главный тренер Стефано Пиоли.

Напомним, что «Милан» в это трансферное окно до сих пор смог подписать лишь одного футболиста – Дивока Ориги, который заключил контракт на правах свободного агента из «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Паоло Мальдини Трансферы футбола - лето 2022 Шарль де Кетеларе
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