Мальдини вылетел в Бельгию, чтобы завершить трансфер де Кетеларе

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини отправился в Бельгию, чтобы завершить сделку по трансферу полузащитника Шарля де Кетеларе из «Брюгге». Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.

Сам де Кетеларе уже согласовал с «Миланом» условия личного контракта. Ранее футболист отказался переходить в «Лидс», так как хочет присоединиться именно к «россонери». Убедить игрока смог главный тренер Стефано Пиоли.

Напомним, что «Милан» в это трансферное окно до сих пор смог подписать лишь одного футболиста – Дивока Ориги, который заключил контракт на правах свободного агента из «Ливерпуля».