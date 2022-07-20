Белотти может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти попал в сферу интересов «Ювентуса».

На данный момент, после ухода из «Торино», Белотти является свободным агентом. Бывший клуб форварда пытался сохранить его в своем составе, но Белотти решил сменить команду.

Ранее нападающий оценивался в 100 миллионов евро, сейчас он может перейти в другой клуб совершенно бесплатно. Кроме «Ювентуса», игроком интересуется «Рома», сообщает Tuttojuve.

Руководство «Ювентуса» рассматривает Белотти, как идеальное дополнение к Душану Влаховичу.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Италии 22 матча, в которых забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.