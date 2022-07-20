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Чемпионат Италии. Серия А

«Марсель» купит капитана клуба Серии А

20 Июля 2022 • 12:54 Комментировать

Французский «Марсель» очень близок к приобретению капитана «Вероны» Дарко Лазовича. 31-летний полузащитник сборной Сербии должен быть объявлен новичком «провансальцев» к концу текущей недели. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что главным инициатором трансфера является главный тренер «Марселя» Игор Тудор, который в прошлом сезоне как раз работал с Лазовичем в «Вероне». Сам Дарко не против воссоединиться с хорватским специалистом во Франции.

Напомним, что Тудор сменил на посту главного тренера «Марселя» Хорхе Сампаоли, который финишировал с клубом в прошлом сезоне на втором месте в чемпионате Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Верона Дарко Лазович Игор Тудор Трансферы футбола - лето 2022
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