«Марсель» купит капитана клуба Серии А

Французский «Марсель» очень близок к приобретению капитана «Вероны» Дарко Лазовича. 31-летний полузащитник сборной Сербии должен быть объявлен новичком «провансальцев» к концу текущей недели. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что главным инициатором трансфера является главный тренер «Марселя» Игор Тудор, который в прошлом сезоне как раз работал с Лазовичем в «Вероне». Сам Дарко не против воссоединиться с хорватским специалистом во Франции.

Напомним, что Тудор сменил на посту главного тренера «Марселя» Хорхе Сампаоли, который финишировал с клубом в прошлом сезоне на втором месте в чемпионате Франции.