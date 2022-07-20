Мората продлил контракт с «Атлетико»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората продлил контракт с мадридским «Атлетико» до лета 2024 года.

Последние два сезона форвард отыграл на правах аренды в «Ювентусе», после чего вернулся в Мадрид. Была информация, что туринский клуб выкупит футболиста, однако, по сведениям Tuttojuve, Мората продлил соглашение с испанской командой.

Тем не менее, итальянские источники сообщают, что форвард все еще ждет предложений от «Ювентуса» по его переходу и готов присоединиться к туринской команде.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Италии 35 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.