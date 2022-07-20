Названа сумма трансфера Додо в «Фиорентину»

Бразильский защитник Додо покидает донецкий «Шахтёр» и переезжает в итальянский чемпионат, где будет выступать за «Фиорентину».

Как сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, уже завтра, 21 июля, футболист пройдет медицинский осмотр во флорентийском клубе и подпишет долгосрочное трудовое соглашение.

За трансфер Додо «фиалки» заплатят украинскому клубу 14 миллионов евро. Эта сумма указана без бонусных выплат.

Бразилец перешел в «Шахтёр» из «Коритибы» в 2018 году. На его счету пять поединков за молодежную сборную своей страны.

Добавим, что за «Фиорентину» выступает российский форвард Александр Кокорин.