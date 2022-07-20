Бремер проходит медобследование в «Ювентусе»

Бразильский защитник «Торино» Глейсон Бремер, который был признан лучшим оборонительным игроком Серии А в прошлом сезоне, прибыл в расположение туринского «Ювентуса».

Как сообщила пресс-служба «старой синьоры», 25-летний футболист приехал в медицинский центр для прохождения обследования. После этого Глейсон должен подписать трудовое соглашение с «Ювентусом».

Ранее сообщалось, что трансфер Бремера обойдется туринскому гранду в 40 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии бразилец провел 33 поединка, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.