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Чемпионат Италии. Серия А

Бремер проходит медобследование в «Ювентусе»

20 Июля 2022 • 11:26 Комментировать

Бразильский защитник «Торино» Глейсон Бремер, который был признан лучшим оборонительным игроком Серии А в прошлом сезоне, прибыл в расположение туринского «Ювентуса».

Как сообщила пресс-служба «старой синьоры», 25-летний футболист приехал в медицинский центр для прохождения обследования. После этого Глейсон должен подписать трудовое соглашение с «Ювентусом».

Ранее сообщалось, что трансфер Бремера обойдется туринскому гранду в 40 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии бразилец провел 33 поединка, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Глейсон Бремер Трансферы футбола - лето 2022
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