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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нашёл ещё одного игрока в центр обороны

20 Июля 2022 • 10:20 Комментировать

Итальянские СМИ утверждают, что руководство туринского «Ювентуса» не остановится на покупке защитника «Торино» Глейсона Бремера. «Старая синьора» намерены пригласить в свои ряды еще одного футболиста оборонительного плана.

Как сообщает Tuttosport, новой трансферной целью «старой синьоры» стал сербский защитник Никола Миленкович, права на которого принадлежат «Фиорентине». Сумма потенциального трансфера оценивается в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Никола провел за «фиалок» 34 матча, забил один гол и получил восемь желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Никола Миленкович Трансферы футбола - лето 2022
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