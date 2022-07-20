«Ювентус» нашёл ещё одного игрока в центр обороны

Итальянские СМИ утверждают, что руководство туринского «Ювентуса» не остановится на покупке защитника «Торино» Глейсона Бремера. «Старая синьора» намерены пригласить в свои ряды еще одного футболиста оборонительного плана.

Как сообщает Tuttosport, новой трансферной целью «старой синьоры» стал сербский защитник Никола Миленкович, права на которого принадлежат «Фиорентине». Сумма потенциального трансфера оценивается в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Никола провел за «фиалок» 34 матча, забил один гол и получил восемь желтых карточек.