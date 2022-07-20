«Ювентус» нацелился на экс-звезду «Зенита»

Туринский «Ювентус» нацелился на экс-полузащитника петербургского «Зенита» Леандро Паредеса, ныне выступающего в чемпионате Франции за «ПСЖ».

Как информирует Le10Sport, парижане готовы отпустить игрока и назвали «старой синьоре» цену вопроса. Чемпион Франции оценивает аргентинца в 30 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt выставил на него ценник в 17 миллионов.

Леандро выступает за парижский коллектив с января 2019 года. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до середины 2024 года.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Паредес провел 22 поединка, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.