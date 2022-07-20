Дибала был замечен в футболке нового клуба

Аргентинский нападающий Пауло Дибала, который находится в статусе свободного агента после ухода из туринского «Ювентуса», посетил товарищеский поединок между «Ромой» и лиссабонским «Спортингом».

Примечательно, что форвард наблюдал за перипетиями встречи в футболке «волков». Судя по всему, это четкий намек на то, что Пауло вскоре подпишет контракт со столичным коллективом.

Напомним, что аргентинец выступал за туринский «Ювентус» на протяжении семи лет. В общей сложности он провел в составе «старой синьоры» 293 поединка, записав на свой счет 115 забитых мячей и 45 результативных передач.