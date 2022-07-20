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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио не выставлен на трансфер

20 Июля 2022 • 09:56 Комментировать

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио с большой долей вероятности останется в команде Массимилиано Аллегри на следующий сезон. Как сообщает в социальных сетях журналист Ромео Агрести, француз в данный момент не выставлен на трансфер.

Источник также опровергает слухи о возможном перехода футболиста в одну из команд МЛС. Отмечается, что Аллегри рассчитывает на Рабио в следующем сезоне, так как по его мнению француз усилит конкуренцию в составе.

Напомним, что ранее также ходили слухи о возможном трансфере Рабио в лондонский «Челси», но команда Томаса Тухеля пока не проявляет к полузащитнику предметный интерес.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио Трансферы футбола - лето 2022
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