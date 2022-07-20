Рабио не выставлен на трансфер

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио с большой долей вероятности останется в команде Массимилиано Аллегри на следующий сезон. Как сообщает в социальных сетях журналист Ромео Агрести, француз в данный момент не выставлен на трансфер.

Источник также опровергает слухи о возможном перехода футболиста в одну из команд МЛС. Отмечается, что Аллегри рассчитывает на Рабио в следующем сезоне, так как по его мнению француз усилит конкуренцию в составе.

Напомним, что ранее также ходили слухи о возможном трансфере Рабио в лондонский «Челси», но команда Томаса Тухеля пока не проявляет к полузащитнику предметный интерес.