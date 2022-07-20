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Чемпионат Италии. Серия А

Если «ПСЖ» не договорится с «Лиллем» в течение суток, Саншеш перейдёт в другую команду

20 Июля 2022 • 09:38 Комментировать

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш, скорее всего, не перейдёт в «ПСЖ». По информации журналиста Адриена Гренье, если парижане сегодня не договорятся о трансфере с «догами», португалец примет предложение «Милана» и отправится в Италию.

Напомним, что «россонери» ранее согласовали с «Лиллем» стоимость футболиста, но Саншеш попросил руководство подождать, так как хотел перейти в «ПСЖ» к своему бывшему тренеру Кристофу Галтье.

Саншеш уже долгое время рассматривался «Миланом» в качестве потенциального усиления. Португалец может заменить в стане «россонери» Франка Кесси, который свободным агентом ушёл в «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
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