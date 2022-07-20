Экс-полузащитник «Баварии» может продолжить карьеру в Турине

Хавбек Микаэль Кюизанс, выступающий в Серии А за «Венецию», может продолжить карьеру в другом итальянском клубе.

Согласно информации Footmercato, заинтересованность в трансфере 22-летнего французского футболиста проявляет «Торино». Руководство «быков» готово заплатить за трансфер полузащитника шесть миллионов евро. В настоящий момент стороны ведут переговоры по потенциальной сделке.

Микаэль пополнил ряды «Венеции» зимой 2022 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 13 поединках. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в четыре миллиона евро.