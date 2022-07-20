Моуринью может получить звёздное усиление

Голландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум может сменить французский чемпионат на итальянскую Серию А. По сообщениям Calciomercato, в подписании 31-летнего игрока заинтересована «Рома».

По данным источника, римский клуб готов арендовать Вейналдума у «ПСЖ» на весь следующий сезон с правом выкупа. Общая сумма сделки оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, что Джорджиньо присоединился к парижанам в 2021 году, перейдя из «Ливерпуля» в статусе свободного агента. В минувшем сезоне голландец провел 38 матчей за «ПСЖ», в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.