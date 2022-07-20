Бремер вернулся в Турин для перехода в «Ювентус»

Бразильский защитник Глейсон Бремер вернулся из отпуска в Турин. В ближайшие дни футболист пройдет медицинское обследование и поставит подпись под долгосрочным трудовым соглашением с «Ювентусом».

Ранее в СМИ появилась новость, что «старая синьора» договорилась с «Торино» о переходе бразильца. Сумма сделки составит 41 миллион евро. С самим Бремером будет подписано долгосрочное трудовое соглашение до лета 2027 года.

Бремер рассматривается «Ювентусом» как замена голландцу Маттайсу де Лихту, проданному в мюнхенскую «Баварию». Глейсон является лучшим защитником Серии А по итогам прошлого сезона.