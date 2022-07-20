Игрок «Милана» раскритиковал действия полиции после обыска

Хавбек Тьемуэ Бакайоко, выступающий на правах аренды за «Милан», прокомментировал свое задержание на улицах Милана.

«Мне принесли извинения, заявив, что мое задержание и дальнейший обыск были ошибочными. Однако у меня есть вопросы. Почему они изначально не проверили мои документы? Пистолет сотрудника полиции был в метре от меня, они подвергли мою жизнь опасности. А если бы я отказался выполнять их требования, что было бы потом?», - передает слова игрока Milan Posts.

Напомним, что Бакайоко арендован «Миланом» у лондонского «Челси». Срок действия соглашения рассчитан до середины 2023 года.