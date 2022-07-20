«Ювентус» покупает замену де Лихту за 41 миллион евро

Судя по всему, защитник «Торино» Глейсон Бремер продолжит карьеру в туринском «Ювентусе». По сообщениям в социальных сетях инсайдера Ромео Агрести, в ближайшее время стороны объявят о сделке.

За переход бразильского игрока «старая синьора» заплатит 41 миллион евро. Уже сегодня Бремер должен пройти медицинский осмотр, после чего подпишет с туринцами долгосрочный контракт до середины 2027 года.

В составе «Ювентуса» Бремер будет призван заменить голландца Маттайса де Лихта, которого продали в мюнхенскую «Баварию».

Добавим, что Глейсон был признан лучшим защитником Серии А в минувшем сезоне.