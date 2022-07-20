Президент «Интера» задолжал кредиторам 250 миллионов евро

У президента миланского «Интера» накопился серьезный долг перед кредиторами. Как информирует Football-Italia, Стивен Чжан проиграл судебное заседание против кредиторов и теперь понесет убытки на сумму в размере 250 миллионов евро.

Кредиторы были вынуждены подать в суд из-за отказа руководителя «нерадзурри» возвращать деньги. В ходе разбирательства Чжан всячески отказывался от долга, заявляя, что все подписи в документах подделаны.

В свою очередь суд посчитал, что президент «Интера» принимал участие в займе и его попытки дистанцироваться от возврата денежных средств бессмысленны.