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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Интера» задолжал кредиторам 250 миллионов евро

20 Июля 2022 • 06:14 Комментировать

У президента миланского «Интера» накопился серьезный долг перед кредиторами. Как информирует Football-Italia, Стивен Чжан проиграл судебное заседание против кредиторов и теперь понесет убытки на сумму в размере 250 миллионов евро.

Кредиторы были вынуждены подать в суд из-за отказа руководителя «нерадзурри» возвращать деньги. В ходе разбирательства Чжан всячески отказывался от долга, заявляя, что все подписи в документах подделаны.

В свою очередь суд посчитал, что президент «Интера» принимал участие в займе и его попытки дистанцироваться от возврата денежных средств бессмысленны.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стивен Чжан
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