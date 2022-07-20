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Чемпионат Италии. Серия А

Стали известны детали контракта Додо с «Фиорентиной»

20 Июля 2022 • 00:47 Комментировать

Бразильский защитник «Шахтёра» Додо близок к переходу в «Фиорентину». Новость об этом накануне сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что в последние дни стороны достигли соглашения и договорили о трансфере, который обойдется «скуадре виоле» в 18 миллионов евро.

Защитник подпишет трудовой договор с командой сроком на 5 лет. Зарплата игрока составит 1,5 миллиона евро за сезон. Сам игрок неоднократно изъявлял желание поменять команду и уехать играть в ТОП-5 европейских чемпионатов. С переходом в стан «Фиорентины» мечта футболиста сбылась.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Шахтёр Донецк Додо Трансферы футбола - лето 2022
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