Стали известны детали контракта Додо с «Фиорентиной»

Бразильский защитник «Шахтёра» Додо близок к переходу в «Фиорентину». Новость об этом накануне сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что в последние дни стороны достигли соглашения и договорили о трансфере, который обойдется «скуадре виоле» в 18 миллионов евро.

Защитник подпишет трудовой договор с командой сроком на 5 лет. Зарплата игрока составит 1,5 миллиона евро за сезон. Сам игрок неоднократно изъявлял желание поменять команду и уехать играть в ТОП-5 европейских чемпионатов. С переходом в стан «Фиорентины» мечта футболиста сбылась.