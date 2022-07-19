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Чемпионат Италии. Серия А

​Раньери знает, почему Дибала выбрал «Рому»

19 Июля 2022 • 15:21 Комментировать

Пауло Дибала в самое ближайшее время подпишет контракт с «Ромой». Накануне аргентинский форвард уже прошёл медосмотр перед трансфером. По поводу сделки высказался экс-наставник римской команды Клаудиньо Раньери.

«Прежде всего, я хочу поздравить Жозе Моуринью. Думаю, он сказал своё веское слово в этой сделке. Конечно, Пауло Дибала выбрал «Рому», потому что её тренирует Моуринью», - высказался Раньери для La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Пауло Дибала по завершению прошлого сезона ушёл из «Ювентуса» в связи с истечением срока контракта.

В новом сезоне «Рома» будет выступать в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Клаудио Раньери Жозе Моуринью Пауло Дибала
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