​Раньери знает, почему Дибала выбрал «Рому»

Пауло Дибала в самое ближайшее время подпишет контракт с «Ромой». Накануне аргентинский форвард уже прошёл медосмотр перед трансфером. По поводу сделки высказался экс-наставник римской команды Клаудиньо Раньери.

«Прежде всего, я хочу поздравить Жозе Моуринью. Думаю, он сказал своё веское слово в этой сделке. Конечно, Пауло Дибала выбрал «Рому», потому что её тренирует Моуринью», - высказался Раньери для La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Пауло Дибала по завершению прошлого сезона ушёл из «Ювентуса» в связи с истечением срока контракта.

В новом сезоне «Рома» будет выступать в Лиге Европы.