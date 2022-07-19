Президент «Лацио» – о победе «Ромы» в Лиге конференций: «Нам нечему завидовать»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито прокомментировал победу «Ромы» в Лиге конференций. Напомним, что в мае 2022 года подопечные Жозе Моуринью обыграли в решающем матче турнира роттердамский «Фейеноорд».

«Мы создали отличную команду, поэтому нам нечему завидовать», – приводит слова президента «Лацио» издание Calciomercato.

Ранее «Лацио» подписал на правах свободного агента Алессио Романьоли из «Милана», который является воспитанником «Ромы». После подписания контракта итальянец заявил, что с детства поддерживал «небесно-голубых».

В прошлом сезоне «Лацио» финишировал на пятом месте в Серии А, тогда как «Рома» завершила кампанию на шестой строчке.