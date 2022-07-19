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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Лацио»: «Милинкович-Савич – наш Дибала»

19 Июля 2022 • 15:01 Комментировать

Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал о том, насколько важным игроком для римского клуба является полузащитник Сергей Милинкович-Савич, у которого остаётся всего год по контракту с командой Маурицио Сарри.

«Милинкович-Савич – наш Дибала. Удерживать его в клубе 8 лет – лучше любого трансфера Серии А», – цитирует Лотито Calciomercato.

Напомним, что Сергей Милинкович-Савич в прошлом сезоне забил 11 голов и отдал 11 результативных передач в итальянской Серии А. Под руководством Маурицио Сарри сербский полузащитник выдал лучший сезон по цифрам в карьере.

В услугах хавбека ранее были заинтересованы два клуба – «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Пауло Дибала Сергей Милинкович-Савич
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