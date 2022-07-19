Нето не входит в планы Хави, игрок интересен итальянскому топ-клубу

Голкипер «Барселоны» Норберто Нето не входит в планы главного тренера Хави Эрнандеса. По информации от журналиста Николо Скиры, футболисту ясно дали понять, что он может искать себе новую команду.

В услугах бразильского голкипера заинтересован «Наполи», который может гарантировать Нето игру в основе. Неаполитанский клуб ранее не стал продлевать контракт со своим вратарём Давидом Оспиной, который на правах свободного агента ушёл в «Аль-Наср».

Нето уже выступал в итальянской Серии А сразу за два клуба: сперва бразилец защищал цвета «Фиорентины», а затем перебрался в туринский «Ювентус».